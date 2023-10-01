«Важкі часи зробили нас сильними»: Зеленський привітав із Днем захисників та захисниць

Президент Володимир Зеленський привітав із Днем захисників та захисниць України.

Зеленський записав відеозвернення біля Золотих воріт у Києві, де зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці.

«І я, і наш народ, і наша країна зараз, у якомусь сенсі слова, - на перехресті історії. На шляху до переломних моментів. Де з пам’яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло й помітно в цей день – День захисників і захисниць України», – сказав президент.

Він подякував всім, хто стоїть на захисті України: прикордонникам, піхоті, десантникам, спецпризначенцям, розвідці, СБУ, Нацгвардії, поліції, теробороні.

«Вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись уперед під час контрнаступу, що триває. Коли українці родом із різних областей, міст і сіл зараз разом. В одному бліндажі, окопі, в одному танку, літаку, БМП. Пліч-о-пліч на різних напрямках б’ються за села й міста, де, можливо, і не бували раніше, але б’ються щосили, як за свої рідні домівки», – наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що сьогодні українці повинні вшанувати хоробрість та героїзм захисників і захисниць. Він наголосив, що «позаду – наша історія, але попереду – перемога над ворогом».

«Важкі часи зробили нас сильними. А сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе «відключити» нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги», – сказав Зеленський.

День захисників і захисниць України – державне свято України, яке досі відзначали 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року свято перенесли на 1 жовтня.

24 травня Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року. Зміни календаря раніше ухвалила і Українська греко-католицька церква (УГКЦ).