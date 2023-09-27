Зеленський: 1 жовтня в День захисників і захисниць Україна вшанує пам’ять загиблих «хвилиною шани»

У неділю, 1 жовтня, коли Україна вперше в нову дату відзначить День захисників і захисниць, о 9:00 пам’ять «людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців» вшанують хвилиною мовчання, заявив президент Володимир Зеленський.

«Цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу й українців. Хай це стане нашою новою традицією. 9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць», – йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Зеленського.

День захисників і захисниць України – державне свято України, яке досі відзначали 14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці. Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року свято перенесли на 1 жовтня.

24 травня Архієрейський собор Православної церкви України (ПЦУ) схвалив перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року.