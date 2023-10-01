Євлаш розповів, скільки військових Росія зосередила у Бахмуті

У Бахмуті Росія сконцентрувала понад 10 тисяч особового складу, утримує танкові, мотострілецькі й десантні полки, повідомив речник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Євлаш проінформував, що говорити нині про те, що «ворог нібито збирається залишити місто, не доводиться».

Речник Східного угруповання військ підкреслив також, що «штурмувати Бахмут — це дуже велика ціна, Україна не може дозволити втратити там стільки людей».

Він додав, що «допоки операція не буде досконало спланована відповідно до наявної обстановки, поки не будуть проведені всі мінно-інженерні вибухові розгородження, які необхідні до початку операції, українських воїнів не посилатимуть вперед».

«Зараз вживаються всі необхідні заходи, аби просунутися вперед, бойові порядки, та закріпитися там і нанести вогневого ураження противнику», – додав Євлаш.

Він проінформував, що загалом на сході «тривають інтенсивні жорсткі бої, ситуація напружена, але контрольована українськими оборонцями».

Британська розвідка повідомляла, що спроби армії РФ відбити звільнені Збройними силами України території під Бахмутом провалися.

Раніше, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ».