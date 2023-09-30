Сили РФ поновили штурми на Лимано-Куп’янському напрямку – речник ЗСУ Євлаш

Армія РФ поновила штурми на Лимано-Куп’янському напрямку фронту, йдеться в повідомленні начальника пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.

«Зокрема, за минулу добу вже двічі намагався пробити нашу оборону безуспішно, він отримав там добрячі втрати та відійшов, відмовився від своїх наступальних дій», – сказав речник.

Також російські військові на Лимано-Куп’янському напрямку «продовжують інтенсивно використовувати авіацію».

За словами Євлаша, за добу російська армія 564 рази обстріляла позиції Збройних сил України з різного озброєння.

«Проте і ми завдавали ударів по їхнім складам з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Зокрема, знищили одну гармату «Мста-Б» та одну Д-30 і 3 автівки», – додав Євлаш.

Британська розвідка повідомляла, що спроби армії РФ відбити звільнені Збройними силами України території під Бахмутом провалися.

Раніше, начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявляв, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Бахмут – Горлівка, через яку сили РФ отримують постачання. Вогневий контроль «значно ускладнило логістику російських військ».