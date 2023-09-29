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Війна

«Нові російські добробати»: як довго може воювати Росія, поповнюючи армію найманцями

Путін доручив формувати добровольчі підрозділи
  • Нові російські добробати: що приховує РФ?
Президент Росії Володимир Путін запропонував екс-командиру групи «Вагнера» Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів, які, ймовірно, складатимуться із «вагнерівців», і не тільки.
Який потенціал матимуть ці підрозділи і для якого з українських фронтів їх готуватимуть тепер?

Про те чим це небезпечно і як довго може тривати російсько-українська війна дивіться у програмі Свобода Live:

  • Бахмут: прорив ЗСУ, штурм, наступ
Російські війська знизили темпи наступальних дій на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, а ЗСУ після звільнення Кліщіївки та Андріївки рухаються далі у напрямку Бахмута. В російських провоєнних пабліках повідомляють, що на одному з ділянок ЗСУ перейшли залізницю.
Що відбувається на всіх напрямках фронту і на якому з них у найближчий час можуть відбутися суттєві зміни?

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