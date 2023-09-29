Члени проросійської партії AFD у Німеччині поширюють дезінформацію про українських біженців: встановлені факти

У Німеччині розгорівся скандал в соцмережах через фото послуги техогляду українського авто, яку оцінили в нуль євро. Основний наратив – німці повинні платити за техогляд авто, а українські біженці – ні. Це викликало хвилю обурення проти шукачів притулку з України в соцмережах. Проєкт «Ти як?» розбирався в ситуації. Як виявилося, спочатку світлину поширив прихильник партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка нерідко транслює проросійські наративи, а далі – акаунти, схожі на фейкові, наповнені російським пропагандистським контентом в соцмережах Facebook та Twitter.

Що сталося?

Минулого тижня Томас Хартунг, прессекретар парламентської фракції AfD у землі Баден-Вюртемберг ФРН, опублікував скріншот техогляду українського авто з підписом: «Жодної оплати за технічне обслуговування авто. Тому зареєструю свій автомобіль в Україні».

Це фото стало вірусним в соцмережах та зібрало майже три тисячі поширень та сотні агресивних коментарів.

Як повідомили у компанії Tüv Süd, яка обслуговувала авто, на фото дійсно зображений техогляд української машини з одеською реєстрацією. Проте вказана послуга не є передбаченою німецьким законодавством перевіркою авто.

Натомість компанія проводить спрощений техогляд для автомобілів, зареєстрованих в Україні. Бо для них не можуть бути застосовані діючі в ЄС стандарти перевірки авто, оскільки Україна не входить до Єврозони.

Проте українські водії повинні мати необхідний поліс страхування автоцивільної відповідальності та довідку про перевірку безпеки транспортного засобу, який видають компанії з технічного огляду автомобілів. Саме така довідка стала предметом обговорення в соцмережах.

У Німеччині її видачами займаються декілька компаній – Tüv, Dekra, KÜS та GTÜ. Однак лише Tüv Süd вирішило в знак підтримки українців надавати її безкоштовно. Звичайна вартість складає близько 145 євро за перевірку одного авто.

Німецька компанія, яка проводить техогляди та сертифікацію авто Tüv Süd повідомила, що це – їхня приватна ініціатива, яку вони оплачують з власного рахунку, а не з кишень платників податків.

«Ця послуга є давно безкоштовною для українців (біженців), але чомусь лише зараз на неї звернули увагу», – повідомив представник компанії Вінченцо Лука у коментарі німецькому виданню T-Online.

У компанії зазначили, що якщо під час базового техогляду в автомобілі будуть виявлені дефекти, то власник зобов'язаний негайно їх усунути та оплатити за це.

На зображенні, яке поширювали, також вказано, що власник авто на українській реєстрації повинен виконати ремонтні роботи, аби отримати довідку про успішне проходження перевірки безпеки транспортного засобу.

Фото з провокативними підписами опублікували в соцмережах сотні профілів зі сторінками, схожими на фейкові – у профілях, які поширили цю новину, зазвичай лише декілька фото, а вся сторінка складається лише з самих репостів. Ключовою тезою є: «громадяни України отримують все, за що платимо ми, платники податків».

Зараз соцмережа Facebook почала позначати деякі дописи як такі, що вводять користувачів в оману.

Незважаючи на те, що інформація про безкоштовний техогляд для авто з українською реєстрацією є дезінформацією і що це не може замінити повноцінний техогляд, у партії AfD продовжують цим маніпулювати. Майк Мончек, представник AfD в Бундестазі, опублікував на своїй сторінці у Facebook повідомлення з негативною конотацією на адресу біженців з України.

«Дивно, що в DEKRA це не безкоштовно, а в TÜV – безкоштовно! Це нормально, що ця послуга не є безкоштовною в Німеччині. Але українці, здається, мають все більше і більше особливих прав. Вони можуть їздити в Німеччині зі своїми українськими водійськими правами, а тепер ще й техогляд TÜV є безкоштовним. Чи скоро українцям дозволять безкоштовно заправляти свої баки?».

The Insider і Spiegel Раніше розслідування видань показало , що Кремль фінансував німецьку ультраправу партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD). Журналісти отримали доступ до листування прокремлівського пропагандиста Володимира Сергієнка: з нього випливає, що той виступав посередником між Кремлем і представниками AfD, які «отримували з Москви тексти своїх виступів, лобіювали кремлівські ініціативи і навіть подавали на власний уряд до суду».

Це не перша хвиля хейту проти українських автомобілістів

Минулого року в німецькому сегменті Facebook поширювали фейковий скріншот оголошення на Ebay Kleinanzeigen, у якому виставили на продаж нібито український номерний знак.

«Ви можете і маєте право безкоштовно паркуватися де завгодно. Ви можете їхати з будь-якою швидкістю, з якою захочете. Ви не будете оштрафовані», – таке повідомлення розійшлося тоді соцмережами.

Під заголовком «Український номерний знак» було вказано його вартість – 150 євро та комбінацію цифр і букв «АК 1234 АВ», де «АК» означає кримську реєстрацію. Проте з 2014 року через анексію півострова в Україні перестали видавати ці номери.

Однією з тих, хто поширив це оголошення, була Аліна Ліпп, німкеня, яка, за інформацією німецького медіа, живе в Донецьку, де створює та розповсюджує російську пропаганду.

Німецький суспільний мовник ZDF називає її найуспішнішою російською пропагандисткою в Німеччині, попри те, що вона живе за межами країни. У своєму телеграм-каналі вона публікує прокремлівські репортажі, свої дописи дублює німецькою та російськими мовами, загальна аудиторія – понад двісті тисяч людей.

Багато користувачів повірили у фейк про продаж українських номерів та писали гнівні коментарі на адресу українських біженців й німецьких політиків.

Згодом у компанії Ebay Kleinanzeigen заявили, що скріншот несправжній, а таке повідомлення ніколи не публікувалося на їхньому сайті.

«Ми б видалили таку пропозицію без попередження, відповідно до наших умов використання », – повідомили тоді у компанії.