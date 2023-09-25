Німеччина може вдвічі скоротити федеральну допомогу біженцям наступного року – Reuters

Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє штатам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців наступного року в рамках скорочення бюджету на тлі стрімкого зростання інфляції після років великих витрат, повідомляє агенція Reuters з посиланнями на свої джерела.



У понеділок Берлін поінформував федеральні землі, що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат біженців у 2024 році, порівняно з 3,75 мільярда євро цього року, повідомили два джерела в уряді, які відмовилися назватися через конфіденційність зустрічі.

Федеральний уряд не обіцяв, що в наступні роки фінансування відповідатиме 2023 року.

Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду та урядів земель з цих питань не дала результатів перед запланованою консультацією з канцлером у листопаді.

«По суті землі несуть відповідальність за розміщення та турботу за біженцями», – додав співрозмовник.

Уряд також скасує свій внесок у витрати на догляд та інтеграцію українських біженців, додали джерела.

Українці шукали притулку у різних європейських країнах, зокрема в Німеччині, після початку вторгнення Росії в Україну. Їхня підтримка вплинула на міста та муніципалітети країни. 16 земель Німеччини вимагали більше федеральних коштів для покриття витрат біженців наступного року.

Станом на червень цьогоріч у Німеччині зареєстровано понад мільйон 100 тисяч шукачів притулку з України.