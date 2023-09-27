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Ти як?

У Німеччині судять чоловіка за звинуваченням у зґвалтуванні української біженки. Що відомо?

Прокурори кажуть про зґвалтування, незаконне позбавленні волі та нанесення тілесних ушкоджень біженці. Підсудний це заперечує (фото ілюстративне)

У Берліні цього тижня розпочався судовий процес над німецьким громадянином, який прихистив у себе українську біженку. Чоловіка обвинувачують у вчиненні тяжких злочинів – зґвалтуванні українки, незаконному позбавленні її волі та нанесенні тілесних ушкоджень. Проєкт Радіо Свобода «Ти Як?» проаналізував усю наявну інформацію з відкритих джерел і публікує відомі на цю мить обставини справи.

За інформацією слідства, після початку повномасштабної російської агресії проти України німецький громадянин Генрі Т. прихистив українську біженку. Чоловікові – 36, жінці – 27. Вони познайомилися в інтернеті два роки тому, ще до початку великої війни, та іноді спілкувалися через онлайн-перекладач.

Біженка прибула на центральний вокзал Берліна наприкінці травня минулого року
Біженка прибула на центральний вокзал Берліна наприкінці травня минулого року

Біженка прибула на центральний вокзал Берліна наприкінці травня минулого року. Там її зустрів нині обвинувачений і відвіз у квартиру своєї матері.

Чоловік, як повідомляють офіційні особи, працює вчителем музики, та водночас знімається в порнофільмах.

За версією обвинувачення, вже наступного дня після того, як він прихистив українку, відбулося сексуальне насильство. Генрі замкнув біженку в квартирі та зґвалтував її.

Дівчина вибігла на балкон, почала кричати, просити про допомогу, а також – намагалася викликати поліцію. Але він затягнув її до квартири, забрав її телефон та вдарив по обличчю.

Вже наступного дня після того, як чоловік прихистив українку, відбулося сексуальне насильство
Вже наступного дня після того, як чоловік прихистив українку, відбулося сексуальне насильство

«Раптом вона закричала: «Зґвалтування!». Я закрив їй рота через сусідів. Ніякого зґвалтування не було. Я чув, як вона говорила по телефону. Вона повідомила поліції мою адресу, яку, мабуть, прочитала з мого посвідчення особи. Я вийшов з себе та вдарив її, замкнув в кімнаті, щоб вона не взяла ніж. Вона закричала з балкона, я відтягнув її назад, ми впали на підлогу. Я закрив їй рота», – таку версію подій розповів підозрюваний у земельному суді Берліна.

Прокурори кажуть, що чоловік нібито замкнув українську біженку в кімнаті і погрожував їй смертю, якщо вона викличе поліцію.

Через два дні після приїзду (30 травня 2022 року) українка змогла втекти із квартири, де її утримували. Біженка відразу побігла на автозаправку, де працівник допоміг їй викликали поліцію.

Прокурори кажуть, що чоловік нібито замкнув українську біженку в кімнаті і погрожував їй смертю, якщо вона викличе поліцію
Прокурори кажуть, що чоловік нібито замкнув українську біженку в кімнаті і погрожував їй смертю, якщо вона викличе поліцію

Прокуратура обвинувачує німця у зґвалтуванні, незаконному позбавленні волі та нанесенні тілесних ушкоджень біженці.

За словами прокурорів, молода українка під час нападу тієї ночі неодноразово кричала «Ні», а також намагалася чинити фізичний опір чоловіку.

Під час судового засідання Генрі підтвердив, що у них був сексуальний контакт, але каже, що все було за спільною згодою.

Обвинувачений також пояснив, чому не користувався презервативами: «Вона не хотіла сексу, поки у нас не було стосунків. Тому я сказав, що у нас вже є стосунки. Я порноактор, тому здаю аналізи щокілька тижнів. І вона суворо релігійна, а Папа Римський – проти презервативів».

Вирок суду повинні оголосити чоловіку 13 жовтня
Вирок суду повинні оголосити чоловіку 13 жовтня

Сторона обвинувачення заявляє, що сексуальні домагання були з першого ж дня, а вже наступного – зґвалтування. Згідно з повідомленням поліції, очевидцем того, як німець затягував українку всередину квартири, була сусідка.

Наразі українка чекає наступного судового засідання для подачі свідчень. Воно відбудеться 29 вересня у столиці Німеччини. За словами її адвоката, постраждала надалі живе в Берліні. Вирок суду повинні оголосити чоловіку 13 жовтня.

«Ти Як?» стежитиме за процесом і повідомить про його обставини і вердикт.

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