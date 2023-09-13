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«Виселили посольство РФ»: як українські біженці у Швеції протистоять російській агресії

«Виселили посольство РФ»: як українські біженці у Швеції протистоять російській агресії
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«Виселили посольство РФ»: як українські біженці у Швеції протистоять російській агресії

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Вероніці – дев'ятнадцять. Шість років тому війна на Донбасі забрала її батька, а у 2022-му російська агресія змусила дівчину з сім’єю полишити дім.

Зараз Вероніка живе у Швеції, де дівчина ставить театральні перформанси, переважно про війну в Україні, пише вірші, а також ледь не щоденно відвідує демонстрації на підтримку України.
Її пікети разом з іншими українцями біля посольства Росії у Ґетеборзі вже дали свої результати. Дипломатичне відомство покинуло друге за величиною місто Швеції.
«Я хочу розповісти світу все, як воно є, без жодних наративів, брехні, російської пропаганди, щоб воно було так, як є, як чиста монета», – наголошує біженка.
Історію боротьби дівчини та її сім’ї у Швеції дивіться у сюжеті Радіо Свобода.
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