Північна Македонія висилає ще трьох російських дипломатів

Влада Північної Македонії наказала ще трьом російським дипломатам залишити країну – про це заявило міністерство закордонної справи країни, передає балканська служба Радіо Свобода 16 вересня.

Міністерство закордонних справ не уточнило причин, але зазначило, що рішення ухвалили через інформацію про те, що їхні дії суперечили Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

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Натомість російське МЗС заявило, що цей «ворожий крок не залишиться без відповіді».

Це третє таке рішення Скоп’є після початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року. Загалом балканська країна вже вислала щонайменше 11 російських дипломатів.

Країни Європи час від часу повідомляють про видворення російських дипломатів. Зокрема, Молдова вислала 45 російських дипломатів та співробітників посольства, посилаючись на побоювання щодо спроб Москви «дестабілізувати» ситуацію в країні.