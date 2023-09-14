МЗС Росії вручило послу США ноту з вимогою, щоб двоє дипломатів американської дипмісії покинули РФ

МЗС Росії вручило послу США Лінн Трейсі ноту про «несумісність зі статусом дипломата» дій першого і другого секретарів посольства Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайна і зажадало їх висилки з РФ.

Як йдеться на сайті російського відомства, послу США заявили, що Сіллін та Бернстайн мають покинути Росію протягом семи діб у статусі персон нон-грата. За версією відомства, ці американські дипломати нібито підтримували зв’язок із «інформатором» США Робертом Шоновим.

У російському МЗС заявили, що чекають від Вашингтона «правильних висновків» після висилки дипломатів і просять «утриматися від конфронтаційних кроків».

У серпні ФСБ висунула колишньому співробітнику генконсульства США у Владивостоці громадянину Росії Роберту Шонову звинувачення у «співпраці на конфіденційній основі з іноземною державою». Спецслужба стверджує, що з вересня 2022 року і до затримання у травні цього року Шонов нібито «за матеріальну винагороду виконував завдання», серед іншого, щодо збору інформації про хід війни проти України. У ФСБ заявили, що планують допитати Джеффрі Сілліна та Девіда Бернстайна, які, за версією спецслужби, давали завдання Шонову.

Держдепартамент США раніше засудив арешт Шонова та назвав звинувачення на його адресу необґрунтованими. За даними відомства, Роберт Шонов понад 25 років працював у генконсульстві США у Владивостоці. Після того, як у квітні 2021 року російський уряд заборонив США наймати росіян, Шонов почав працювати в компанії, яка за контрактом надавала послуги посольству США в Москві відповідно до російських законів та правил.

«Єдиною роллю Шонова на момент його арешту було складання зведень публікацій преси із загальнодоступних джерел російських ЗМІ», – йшлося у заяві Держдепартаменту США.