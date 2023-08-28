ФСБ звинуватила дипломата зі США у зборі даних про мобілізацію та війну проти України – ЗМІ РФ

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила колишнього співробітника консульства США у Владивостоці Роберта Шонова, якого раніше затримали у справі про співпрацю на конфіденційній основі з іноземною державою. Про це пишуть російські агенції ТАСС та «РИА Нововсти».

«Інформатор посольства США в Москві Шонов з вересня 2022 року збирав інформацію «про хід спеціальної військової операції» (так російська влада називає війну в Україні – ред.) і про мобілізацію в регіонах Росії, а також про проблемні моменти і оцінки їхнього впливу на протестну активність населення напередодні виборів президента Росії у 2024 році», – повідомили у ФСБ.

ФСБ планує допитати співробітників політичного відділу посольства США у Москві Джеффрі Сілліна та Девіда Бернстайна, які, за версією спецслужби, давали завдання Шонову. Які саме дані збирав Шонов, і чи секретні вони є, ФСБ не повідомляє.

З опублікованого російськими ЗМІ відео видно, що Шонова затримують співробітники ФСБ, одягнені у спецодяг комунальників.

У ході допиту Шонов розповів, що секретар посольства Девід Бернстайн нібито доручив йому шукати «журналістів, політиків, підприємців, які лояльні до США та яких згодом могли використати для збирання інформації».

62-річного колишнього співробітника Генконсульства США у Владивостоці Роберта Шонова заарештували навесні 2023 року. Держдепартамент США засудив затримання Шонова, назвавши звинувачення необґрунтованими. За даними відомства, Шонов пропрацював у Владивостоці понад 25 років, а після закриття консульства у квітні 2021 року працював у компанії, з якою було укладено контракт на надання послуг посольству США у Москві. На момент арешту єдиним обов’язком Шонова була добірка матеріалів із загальнодоступних російських ЗМІ, йшлося у заяві Держдепартаменту.