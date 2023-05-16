США засудили арешт колишнього співробітника американського консульства в Росії

Державний департамент США засудив арешт колишнього співробітника консульства США в Росії, заявивши, що звинувачення проти російських громадян є «абсолютно безпідставними».

Речник Держдепартаменту Метью Міллер 16 травня заявив, що Роберт Шонов, про затримання якого на Далекому Сході стало відомо напередодні, є громадянином Росії, який понад 25 років працював у нині закритому консульстві США у Владивостоці.

Міллер сказав, що після того, як у квітні 2021 року російський уряд видав розпорядження про звільнення всіх місцевих співробітників дипломатичних представництв США в Росії, Шонов був найнятий компанією, яка надає послуги посольству США в Москві.

«Єдина роль Шонова на момент його арешту полягала в складанні медіазведення матеріалів преси із загальнодоступних російських медійних джерел», – сказав Міллер. Переслідування Шонова підкреслює «відверте використання Росією все більш репресивних законів проти власних громадян», зазначив представник Держдепартаменту.

Раніше російські ЗМІ повідомили про арешт колишнього співробітника консульства США у Владивостоці Роберта Шонова, якого звинувачують у конфіденційній співпраці з іншою країною.

За версією слідства, Шонов у листуванні встановив «відносини співпраці на конфіденційній основі» з деякими представниками США, щоб «надати їм сприяння у діяльності, свідомо спрямованій проти безпеки Росії».

За даними видання «Медіазона», чоловіка взяли під варту ще у березні. У повідомленні пресслужби суду у Владивостоці вказувалося, що підозрюваний, ім’я якого засекречено, «будучи незгодним із спеціальною військовою операцією, що проводиться Збройними силами Російської Федерації, встановив за листуванням співпрацю на конфіденційній основі з представниками США».

15 травня ЗМІ РФ назвали ім’я чоловіка – Роберт Шонов. За даними агенції ТАСС, 18 травня суд розгляне питання про продовження арешту Шонову на три місяці.

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