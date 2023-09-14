Держдепартамент відреагував на видворення дипломатів США з Росії

У Державному департаменті Сполучених Штатів «шкодують» про рішення Росії видворити двох дипломатів – про це заявив речник відомства Метью Міллера на брифінгу 14 вересня.

«Знову Росія обрала протистояння та ескалацію замість конструктивної дипломатичної взаємодії. Вона продовжує переслідувати співробітників нашого посольства, так само як продовжує залякувати своїх громадян», – заявив він.

Він додав, що Сполучені Штати «відповідним чином» відреагують на дії Москви.

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Також представник Держдепартаменту зазначив, що видворені дипломати наразі ще не залишили Росію.

Раніше 14 вересня стало відомо, що МЗС Росії вручило послу США Лінн Трейсі ноту про «несумісність зі статусом дипломата» дій першого і другого секретарів посольства Джеффрі Сілліна і Девіда Бернстайна і зажадало їх висилки з РФ.

У серпні ФСБ висунула колишньому співробітнику генконсульства США у Владивостоці громадянину Росії Роберту Шонову звинувачення у «співпраці на конфіденційній основі з іноземною державою».

Держдепартамент США раніше засудив арешт Шонова та назвав звинувачення на його адресу необґрунтованими.