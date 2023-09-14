Словаччина заявила про видворення співробітника посольства Росії

Один зі співробітників посольства Росії в Словаччині має залишити країну – про це йдеться в повідомленні словацького Міністерства закордонних справ 14 вересня.

Відомство пояснило рішення задокументованим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини. Дипломат повинен залишити територію Словаччини протягом 48 годин.

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За повідомленням, МЗС викликало посла Росії і закликало його до дотримання посольством Віденської конвенції.

Країни Європи час від часу повідомляють про видворення російських дипломатів. Зокрема, Молдова вислала 45 російських дипломатів та співробітників посольства, посилаючись на побоювання щодо спроб Москви «дестабілізувати» ситуацію в країні.

У червні Фінляндія оголосила, що висилає дев’ятьох російських дипломатів.