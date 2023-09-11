МЗС: новий посол Британії Мартін Гарріс почав роботу в Україні

Заступник міністра закордонних справ Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у нового посла Великої Британії Мартіна Гарріса – про це повідомили посольство та МЗС України 11 вересня.

За повідомленням, Перебийніс привітав дипломата з початком його місії в Україні.

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«Співрозмовники обговорили весь спектр питань співробітництва між Україною та Сполученим Королівством, обмінялися думками щодо конкретних кроків з поглиблення взаємодії в контексті курсу України на набуття членства в НАТО, а також реалізації міжнародних ініціатив на підтримку України», – йдеться в повідомленні МЗС.

Відомство додає, що сторони окремо зосередилися на санкціях проти Росії та експорту зерна з України Чорним морем.

Попередниця Гарріса Мелінда Сіммонс нещодавно завершила роботу на чолі посольства Великої Британії в Києві.