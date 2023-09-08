Україна готується підписати оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою – уряд

Український уряд ухвалив проєкт розпорядження президента України щодо підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це «сучасна, прогресивна» угода, важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами і розвитку цифрової торгівлі.

«У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом «відкрито все, що не зазначено в угоді» – це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з’являються нові послуги, особливо цифрові», – цитує слова прем’єра пресслужба уряду.

За словами Шмигаля, угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці загалом.

В уряді додали, що ще один важливий елемент угоди – крос-кумуляція товарів. Документ передбачає, що режим вільної торгівлі поширюється на товари, які містять складові також із ЄС, Великої Британії й Ізраїлю, з якими Україна також має спільні угоди. «Це посилить інтеграцію українських виробників до глобальних ланцюгів постачання», – сказав Шмигаль.

Про те, що Україна й Канада укладуть оновлену угоду про вільну торгівлю, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив 11 квітня під час свого візиту до Канади.

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набрала чинності 1 серпня 2017 року. Вона була підписана в Києві 11 липня 2016 року.