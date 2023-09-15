Зі Словаччини видворили російського дипломата

Словацька республіка ухвалила рішення видворити з країни дипломата Росії. Як зазначено в заяві словацького міністерства закордонних справ, приводом до цього кроку «є діяльність дипломата, яка була в явній несумісності з Віденським договором про дипломатичні відносини.

Як наголошується в заяві словацького міністерства, «зазначена особа (прізвище російського дипломата не вказане – ред.) має залишити терени Словаччини впродовж 48 годин».

Міністерство закордонних справ Словаччини у зв’язку з цим викликало посла Росії в Словаччині Ігора Братчикова і закликало його, аби російська дипломатична установа та її представники «виконували свою роботу у відповідності до Віденського договору про дипломатичні відносини, до чого обидві країни в минулому зобов’язались».

Як йдеться в заяві, словацьке міністерство закликало російських дипломатів «не займатись в майбутньому діяльністю, яка була б в протидії з іншими положеннями міжнародного права і дипломатичними звичаями».

Як повідомляють словацькі ЗМІ, Росія заявила, що на дії Словаччини «реагуватиме відповідно».

Країни Європи час від часу повідомляють про видворення російських дипломатів. Зокрема, Молдова вислала 45 російських дипломатів та співробітників посольства, посилаючись на побоювання щодо спроб Москви «дестабілізувати» ситуацію в країні.

У червні Фінляндія оголосила, що висилає дев’ятьох російських дипломатів.