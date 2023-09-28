У Євросоюзі подовжили тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року, йдеться в заяві європейського органу.

«ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає певність понад 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок у ЄС», – заявив Фернандо Гранде-Марласка Гомес, в.о. міністра внутрішніх справ Іспанії.

Тимчасовий механізм захисту для українців, що шукали прихисток від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року – за кілька днів після вторгнення російських збройних сил в Україну, і був автоматично подовжений на рік. Нині його рішенням Ради ЄС, що було схвалене кваліфікованою більшістю, подовжили ще на рік. Таким чином, українці можуть розраховувати на притулок на території Євросоюзу до 4 березня 2025 року.

Загалом же Директива про тимчасовий захист, якою регулюється надання статусу, розрахована на три роки.

Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний (тобто без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених осіб, які не в змозі повернутися до своєї країни походження. Мета, нагадали в Раді ЄС, полягає в тому, щоб зменшити тиск на національні системи надання притулку та дозволити переміщеним особам користуватися узгодженими правами в ЄС. Вони включають можливість проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну і соціальну допомогу, освіту для дітей.