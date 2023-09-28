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У Євросоюзі подовжили тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року

Українці можуть розраховувати на притулок на території Євросоюзу до весни 2025 року

Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року, йдеться в заяві європейського органу.

«ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає певність понад 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок у ЄС», – заявив Фернандо Гранде-Марласка Гомес, в.о. міністра внутрішніх справ Іспанії.

Тимчасовий механізм захисту для українців, що шукали прихисток від повномасштабної війни на території Євросоюзу, запрацював 4 березня 2022 року – за кілька днів після вторгнення російських збройних сил в Україну, і був автоматично подовжений на рік. Нині його рішенням Ради ЄС, що було схвалене кваліфікованою більшістю, подовжили ще на рік. Таким чином, українці можуть розраховувати на притулок на території Євросоюзу до 4 березня 2025 року.

Загалом же Директива про тимчасовий захист, якою регулюється надання статусу, розрахована на три роки.

Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний (тобто без необхідності розгляду індивідуальних заяв) захист переміщених осіб, які не в змозі повернутися до своєї країни походження. Мета, нагадали в Раді ЄС, полягає в тому, щоб зменшити тиск на національні системи надання притулку та дозволити переміщеним особам користуватися узгодженими правами в ЄС. Вони включають можливість проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну і соціальну допомогу, освіту для дітей.

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