День пам’яті жертв Бабиного Яру: у Києві провели марш та молебень

29 вересня в Україні вшановують пам’ять жертв нацистських розстрілів у Бабиному Яру Києва під час Другої світової війни.

Лише в останні два дні першого місяця осені, 29–30 вересня 1941 року, в урочищі Бабин Яр гітлерівські нацисти вбили майже 34 тисячі київських євреїв. Убивали цілими родинами і скидали тіла у яр.

Сьогодні, 29 вересня, у Києві пройшов уже восьмий раз Марш Пам’яті жертв Бабиного Яру.

Учасники Маршу зібралися в парку навпроти кінотеатру «Київська Русь» і далі колоною пішли до пам’ятника «Менори» у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр».

Це шлях, який в один кінець пройшли київські євреї у 1941-му році.

«Я в даний час лікуюся у шпиталі, я військовослужбовець. Ми намагаємося кожен рік вшанувати пам’ять. Історію треба пам’ятати... Я до цього постійно ходив із друзями. Так вийшло, що зараз ми воюємо, але у мене кілька годин є вільних, поки лікуюся. І отак склалося», – каже Юрій, один з учасників Маршу пам’яті.

«Тут мій прадід лежить...І я ще пам’ятаю свого дідуся, який плакав кожен раз, коли згадував свого батька, який не погодився виїжджати з Києва, залишився тут і пішов з усіма в Бабин Яр, де був розстріляний. Також мої дядьки та тітки, які теж не могли виїхати з Києва, бо не мали на кого залишити свою аптекарську крамницю», – розповів про своїх родичів, які загинули у Бабиному Яру, Олександр Березовський.



Біля Синагоги у Бабиному Яру провели молебень, а далі – вшанували пам’ять жертв біля менори і поклали «камінці спотикання» та квіти. Ці камінці символізують кількість заарештованих та відправлених у Бабин Яр євреїв.

Також пам’ять жертв вшанували представники посольств різних країн.

Бабин Яр є одним із символів Голокосту.

У 1941–1943 роках у Бабиному Яру були розстріляні, за різними даними, від 70 до 200 тисяч осіб. Більшість із них були євреями.

Також у Бабиному Яру розстрілювали ромів, страчували військовополонених.

Крім того у Бабиному Яру розстріляли, зокрема, понад 600 членів ОУН.