МЗС: вшановуючи пам’ять жертв Бабиного Яру, закликаємо світ не допустити повторення таких катастроф

Міністерство закордонних справ України у 82-і роковини трагедії Бабиного Яру заявило, що сьогодні світ знову є свідком «руйнівних наслідків поширення тоталітарної ідеології».

«29-30 вересня в Україні вшановують пам’ять десятків тисяч жертв Бабиного Яру… Вшановуючи пам’ять жертв Бабиного Яру, ми закликаємо світ не допустити повторення таких катастроф. Через понад 80 років з часів трагедії Бабиного Яру ми знову є свідками руйнівних наслідків поширення тоталітарної ідеології, систематичного порушення загальновизнаних принципів та норм міжнародного права. Звірства тоді й зараз вчинялися різними режимами і злочинцями, але в їхній основі – однакова ненависть до всього людського», – йдеться в заяві.

У МЗС зауважили, що важливою складовою гуманітарної політики України є збереження історичної пам’яті, і в цьому контексті включення у 2023 році української номінації «Документальна спадщина «Бабин Яр» до Міжнародного реєстру Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу» є «надважливим сигналом» про необхідність спільних кроків з іноземними партнерами для запобігання відродженню расизму, етнічної ворожнечі та тоталітарних ідеологій.

«Пам’ять про Бабин Яр та гасло «Ніколи знову» є моральною основою гуманізму і протистояння будь-яким формам агресивно-шовіністичних ідеологій, зокрема російській агресії проти України», – наголосили в міністерстві.

Тим часом, як повідомила пресслужба президента України, у 82-і роковини трагедії Бабиного Яру Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни під час церемонії, в якій також узяли участь рабини, праведник народів світу Василь Назаренко, родичі й нащадки жертв Бабиного Яру, праведників, колишні в’язні гетто й нацистських концтаборів.

Представники юдейських релігійних організацій під час заходу на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» прочитали поминальну молитву.

«Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що «Ніколи знову!» – це не порожні слова», – цитує слова Зеленського його пресслужба.

У Федерації єврейських громад України повідомили, що на прохання Володимира Зеленського цього разу церемонія була обмежена і включала точну кількість учасників. «Присутні були рабини з Києва, Бердичева, Житомира, Білої Церкви та Черкас, на чолі з заступником голови ради Федерації єврейських громад України – рабином Рафаелем Рутманом», – йдеться в повідомленні.

Щороку 29 і 30 вересня у київському Бабиному Яру згадують жертв масових убивств 1941 року. Під час нацистської окупації Києва під час Другої світової війни урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів. Наприкінці вересня 1941-го за два дні нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Бабин Яр є одним із символів Голокосту.