Держава-терорист буде притягнута до повної відповідальності – Зеленський у річницю удару РФ по Бабиному Яру

Президент України Володимир Зеленський у річницю удару РФ по Бабиному Яру заявив, що держава-терорист буде притягнута до повної відповідальності за геноцидну війну.

«Через десятиліття після трагедії Бабиного Яру ця земля і ця пам’ять зазнали нової осквернення. Російські терористи обстріляли ракетами. 1 березня 2022 року було скоєно цей російський злочин – проти історії, проти людства, проти Києва та України», – написав Зеленський у телеграмі.

Він наголосив, що Україна притягне державу-терориста до повної відповідальності за геноцидну війну.

«Кожен убивця, терорист і мучитель постане перед судом. Історичну справедливість буде відновлено. Життя та Україна переможуть», – додав президент.

1 березня 2022 року російські війська здійснили обстріл телевежі в Києві, у ході якого постраждала також місцевість Бабин Яр. Внаслідок цього 5 людей загинули, ще 5 постраждали.