У МЗС України відреагували на чергові антисемітські висловлювання Путіна на адресу Зеленського

У Міністерстві закордонних справ України назвали «черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт» останні заяви президента Росії Володимира Путіна на адресу президента України Володимира Зеленського.

«Путін пов’язав єврейське походження президента України із «героїзацією нацизму». Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою», – написав у фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше сьогодні в коментарі одному з російських телеканалів президент РФ Володимир Путін заявив, що «поставлений західними кураторами на чолі України» етнічний єврей Володимир Зеленський «прикриває героїзацію нацизму».

Путін уже не вперше проводить паралелі між нацистами, які здійснили Голокост під час Другої світової війни, і українською владою, очолюваною Володимиром Зеленським, євреєм за етнічним походженням. Правозахисники і представники єврейської спільноти засуджували такі заяви. Сам Путін називав «денацифікацію» України метою повномасштабної війни, розпочатої ним у лютому 2022 року.