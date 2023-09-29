Британія запровадила санкції проти російської ЦВК через псевдовибори на окупованій частині України

Велика Британія розширила санкції проти російських чиновників, повідомляє пресслужба британського уряду 29 вересня.

Санкції, які включають обмеження на пересування та рух фінансів, анонсувало британське МЗС.

«Велика Британія запровадить санкції проти 11 нових осіб у відповідь на спроби Росії використати фіктивні вибори, аби узаконити свій незаконний контроль над Херсонською, Запорізькою, Донецькою, Луганською областями й і Кримом, які є частиною суверенної території України», – йдеться в повідомленні.

Серед нових підсанкційних є Центральна виборча комісія Росії, а також низка російських високопосадовців, в тому числі:

секретарка російської ЦВК Наталія Бударіна

голова окупаційного «уряду» на окупованій Херсонщині Андрій Алексєєнко

голова голови так званої виборчої комісії в окупованій частині Херсонської області Марина Захарова

Британський уряд назвав організовані окупаційною владою псевдовибори на захоплених територіях «спробою нормалізувати нелегітимний контроль Росії над суверенною українською територією».

«Не можна проводити «вибори» в чужій країні. Велика Британія ніколи не визнає претензій Росії на територію України – Крим, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Херсон – це Україна», – заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

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Загалом, за даними уряду Великої Британії, Лондон наразі запровадив санкцій проти 1 800 осіб та організацій в рамках санкційної політики проти Росії. З них 1 600 потрапили під санкції після початку повномасштабного вторгнення до України.

Раніше Європейський союз і Сполучені Штати розкритикували проведення на початку вересня російських так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях.

Зокрема, ЄС заявив що не визнає і не «визнаватиме ні проведення цих так званих «виборів», ні їхні результати». США назвали псевдовибори на окупованих територіях України «нічим іншим, як пропагандистським заходом».