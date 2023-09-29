Путін підписав указ про призов 130 тисяч росіян

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призов росіян на військову службу у жовтні-грудні поточного року.



«Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року призов на військову службу громадян РФ віком від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі…у кількості 130 000 осіб», – йдеться у документі, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації.



Крім того, у цьому указі йдеться, що з 1 жовтня 2023 року звільнити «солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби на призов яких закінчився».

Українська розвідка раніше повідомляла, що Кремль продовжує вести «приховану мобілізацію», у 2023 році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з’єднань. Однак «масштабної» мобілізації в РФ може не бути.

У Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно змінюється і доповнюється законодавство у сфері призову і залучення громадян до армії.