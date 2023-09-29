Швейцарія схвалила пакет допомоги Україні для розмінування

Федеральна рада Швейцарії схвалила пакет допомоги розміром 100 млн швейцарських франків (близько 109,4 млн доларів) для розмінування цивільних і сільськогосподарських територій в Україні й на відновлення країни, повідомляє пресслужба посольства Швейцарії в Україні.



Ці кошти надаватимуться протягом чотирьох років.



«Щоб дати Україні змогу впоратися з цим викликом (замінування), який загрожує всьому її населенню, Швейцарія підтвердила свою позицію основного прихильника та додала гуманітарне розмінування як пріоритет до своєї існуючої програми міжнародного співробітництва. Загалом 100 мільйонів швейцарських франків буде виділено на гуманітарне розмінування в період з 2024 по 2027 роки, фінансування яких буде надано рівними частинами Міністерством оборони, цивільного захисту та спорту (DDPS) і Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA)», – йдеться у повідомленні.



У посольстві додають, що Швейцарія вже бере участь у гуманітарній протимінній діяльності в Україні – загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків.

Наприкінці серпня стало відомо, що Швейцарія передасть Державній службі України з надзвичайних ситуацій гусеничну машину, щоб сапери з її допомогою займалися «гуманітарним розмінуванням». Також Швейцарія передасть трейлер для її перевезення та запчастини з розрахунком на три роки роботи.