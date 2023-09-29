Енергетики потрапили під ракетний обстріл на Харківщині – Міненерго

У Куп’янську Харківської області під час виконання ремонтних робіт енергетики потрапили під ракетний обстріл, повідомило 29 вересня Міністерство енергетики України.

«На щастя – без жертв. Роботи з відновлення мереж тривають, попри постійні обстріли і ризики для життя енергетиків. За добу в області заживили майже тисячу абонентів, з яких 50 споживачів отримали світло вперше з початку повномасштабної російської агресії», – йдеться в повідомленні.

За даними Міненерго, в Донецькій області через обстріли вимикалися дві повітряні лінії електропередачі 110 кВ і підстанція 110 кВ.

«Через це знеструмлювалася 31 тисяча споживачів у 11 населених пунктах. Більшість споживачів заживили того ж дня, ремонтні роботи тривають. Також продовжуються роботи з відновлення мереж, які були пошкоджені у Торецьку під час обстрілу 27 вересня. Частина міста вже зі світлом», – повідомили у міністерстві.

Знеструмленою, за даними Міненерго, залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Напередодні в Міненерго повідомляли, що на півдні України через російський обстріл була пошкоджена ТЕЦ.

Раніше сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби російські війська завдали по Куп’янську удару ракетою «Гром Е-1», внаслідок чого пошкоджений інфраструктурний об’єкт.