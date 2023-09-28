ТЕС у південному регіоні зазнала пошкоджень через обстріли – «Укренерго»

Через масовані російські обстріли ввечері 27 вересня була пошкоджена теплова електростанція у південному регіоні країни, повідомила НЕК «Укренерго». Деталей там не навели.

За даними компанії, загалом через бойові дії та з інших причин без світла на ранок 28 вересня залишалися 404 населені пункти.

«Через бойові дії є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини. На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Галущенко розповів про підготовку до опалювального сезону під час війни

У Повітряних силах раніше сьогодні повідомили, що російські війська випустили вночі по Україні 44 ударних безпілотники Shahed-136/131 із районів Приморсько-Ахтарська в Росії та окупованого Криму, 34 із яких були збиті.

За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, вночі проти 28 вересня система протиповітряної оборони працювала вздовж всього південного напрямку.

Вночі повітряну тривогу оголошували в низці областей України. Голова Миколаївської області Віталій Кім припустив, що протягом ночі може бути встановлений «рекорд по збитих шахедах».