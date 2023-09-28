Україна запропонує світу систему захисту енергооб'єктів від бойових дій після війни – Кудрицький

Системи захисту і відновлення енергосистеми під час бойових дій, які розробили в «Укренерго» та Генштабі викликали інтерес інших держав. Після закінчення бойових дій Україна зможе ділитися розробками з іншими країнами. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі Радіо Свобода «Свобода.Ранок».

«Ці рішення нам з Генштабом доводилося шукати самим. Інтерес різних держав, різних агенцій урядових до того, що ми робимо в енергосистемі і не тільки до наших рішень по інженерному захисту, а й того, як ми в принципі утримуємо систему під обстрілами, як ми її відновлюємо – величезний. І всі наші іноземні партнери сходяться до того, що, коли після перемоги ми зможемо трішки більше ділитися інформацією, вони всі дуже хочуть повчитися в України тому, як утримувати енергосистему в умовах повномасштабної війни», – розповів Кудрицький.

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Щодо посилення повітряної оборони навколо енергетичних об’єктів, то ця інформація є ще більш закритою, ніж про енергетичні споруди, каже Кудрицький. Проте, за його словами, відбулося підсилення і в цій сфері:

«Ми дуже тісно координуємося з нашими колегами з Сил оборони. Зокрема з тими колегами, які відповідають за систему ППО. Тому по суті в нас є така інтегрована система захисту енергетичних об’єктів. Туди входять як організаційні, так і активний захист ППО, так і пасивний захист – інженерні укріплення».

Напередодні в «Укренерго» заявили, що через бойові дії, а також з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів.

Через бої є пошкодження в мережах обленерго Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини та Херсонщини. Відновлення живлення, додають в Укренерго, відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Раніше голова «Укренерго» повідомляв, що для оборони об’єктів енергетичної інфраструктури використовують так звані засоби пасивного захисту