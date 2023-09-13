Голова правління «Укренерго» зараз не очікує проблем із електропостачанням у вересні й жовтні

Ситуація в енергосистемі України наразі стабілізувалася – про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону 13 вересня.

«Виробництва електроенергії достатньо на відміну від серпня, коли ми були змушені залучати аварійну допомогу із сусідніх країн. То на вересень і жовтень я б не прогнозував жодних особливих проблем. Якщо не буде масованих обстрілів, електроенергії має вистачати», – сказав він.

Водночас він вказав на ризик подальших масованих обстрілів енергетичної інфраструктури під час опалювального сезону.

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«Хороша новина полягає в тому, що всі ми знаємо, як це виглядає. На жаль, у нас є цей негативний досвід, але він є. Принаймні, ворогу буде дуже складно нас чимось здивувати після того, як він випустив 1 200 ракет по енергосистемі минулого сезону. Думаю, що ми вже знаємо, на що чекати. І енергетики знають, і сили ППО, і українські споживачі», – наголосив Кудрицький

Голова «Укренерго» розповів, що для оборони об’єктів інфраструктури використовують так звані засоби пасивного захисту:

«Це певні інженерні укріплення. Тут я якраз вдаватися в деталі, але хочу сказати, що українці, напевно, першими в світі повинні винайти конструкції, які захищатимуть наступної зими наші об’єкт від «шахедів» і ракет. Зараз наш досвід дуже цікавить операторів енергосистем і енергетиків з усього світу».

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Міністерство енергетики раніше повідомило, що наразі не планує відключень електроенергії, але в разі нових обстрілів вони можуть бути запроваджені.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Атаки на енергетичні об’єкти припинилися на початку березня. Водночас споживачі в різних регіонах все ще лишаються без світла через обстріли, які пошкоджують цивільну інфраструктуру.