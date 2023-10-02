Дружина Нарімана Джеляла повідомила, що його й братів Ахтемових етапують із Криму до тюрем у Росії

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла та братів Ахтемових 2 жовтня забрали із СІЗО-2 у Сімферополі та етапували до в’язниць на території Росії. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомила дружина Нарімана Джеляла Левіза Джелял.

За її інформацією, Джеляла та Азіза Ахтемова планують відправити до в’язниці Красноярська, а Асана Ахтемова – до в’язниці міста Володимира, відомої як «Володимирський централ».

Відповідно до вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, засуджені на окупованій території особи не повинні відбувати покарання за межами цієї окупованої території.

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Раніше повідомлялося, що російський Третій апеляційний суд загальної юрисдикції залишив без змін вирок підконтрольного Росії Верховного суду Криму у справі про «диверсію» на газопроводі в селі Перевальному, фігурантами якого є заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял та брати Азіз і Асан Ахтемови.

21 вересня 2022 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму засудив Нарімана Джеляла до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму зі штрафом 700 тисяч рублів та обмеженням волі на 1,5 роки.

Асана Ахметова засудили до 15 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі на рік. Азіза Ахтемова засудили до 13 років колонії суворого режиму зі штрафом 500 тисяч рублів та обмеженням волі на рік.