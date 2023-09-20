У Росії заочно засудили українського журналіста Муждабаєва до шести років в’язниці

Російський другий західний окружний військовий суд заочно засудив одного з керівників кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва до шести років позбавлення волі «за заклики до тероризму», пише російське видання ТАРС із посиланням на пресслужбу суду.

«Суд визнав винним Муждабаєва за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму) і засудив його до шести років позбавлення волі заочно з відбуванням покарання у виправній колонії терміном чотири роки», – розповіли в суді.

25 червня Слідчий комітет Росії 25 червня заочно звинуватив заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва в публічних закликах і виправданні тероризму.

До 2015 року Айдер Муждабаєв працював в Росії заступником головного редактора газети «Московский комсомолец». На тлі незгоди з колегами щодо ставлення до окупації та анексії Криму він виїхав із Росії. В Україні взяв участь у перезапуску ATR, який перебрався з Криму до Києва після фактичної заборони на роботу телеканалу на окупованому півострові.