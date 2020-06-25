Росія звинувачує журналіста Айдера Муждабаєва у виправданні тероризму

Слідчий комітет Росії 25 червня заочно звинуватив заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдера Муждабаєва в публічних закликах і виправданні тероризму.

За версією російського органу, Муждабаєв, який є громадянином Росії, опублікував у фейсбуці «два текстових матеріали» із закликами до «захоплення із застосуванням сили громадян Російської Федерації, які перебувають на території України» для їхнього обміну на засудженого в Росії режисера Олега Сенцова. Які саме матеріали маються на увазі, в повідомленні не вказано.

Росія заявляє, що оголосила Муждабаєва в міжнародний розшук.

Сам журналіст назвав повідомлення з Росії «найкращим подарунком до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня, всією країною».

«Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо русского рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця триватиме, доки я живий, доки чобіт російського окупанта не піде геть з українського Криму та Донбасу», – написав Муждабаєв у фейсбуці.

До 2015 року Айдер Муждабаєв працював в Росії заступником головного редактора газети «Московский комсомолец». На тлі незгоди з колегами щодо ставлення до окупації та анексії Криму він виїхав із Росії. В Україні взяв участь у перезапуску ATR, який перебрався з Криму до Києва після фактичної заборони на роботу телеканалу на окупованому півострові.