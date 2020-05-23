Заступник гендиректора ATR заявив, що в Росії проти нього порушили справу за звинувачення у тероризмі

Заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, проти нього у Росії порушили кримінальну справу за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії (Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму).

Постанову Слідчого комітету Росії Муждабаєв опублікував на своїй сторінці у твітері.

Згідно з документом, кримінальне провадження відкрили за пост у «Фейсбуці», у якому Муждабаєв писав, що необхідно «рятувати Сенцова». У постанові мовиться, що він «закликав ловити російських агентів, приставляти автомати і вимагати у Путіна видати Сенцова в обмін на них».

Пост, про який йде мова в документі, знайти не вдалося, зазначає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримських татар і українців, офіційний терорист Російської Федерації», – написав Муждабаєв.

У Слідчому комітеті Росії публічно не коментували інформацію про справу проти Муждабаєва.