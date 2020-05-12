Іслямов про переслідування в Криму: «візьму участь у суді, коли приїду звільняти півострів»

Власник кримськотатарського телеканалу ATR Ленур Іслямов не має наміру особисто брати участь в судових засіданнях підконтрольного Росії Верховного суду Криму, де проти нього почали кримінальну справу. Про це Іслямов розповів в коментарі Крим.Реалії.

Водночас він зазначив, що адвокат представлятиме його інтереси на суді.

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«Я візьму участь, тільки коли приїду звільняти Крим і коли судитимуть зрадників, які захопили Крим. А зараз це не суд, а судилище. Де вони були раніше і чому не публікували хід справи, жодного разу не повідомляли про будь-які провадження?! Ймовірно, я відправлю туди адвоката, тому що хотів би знати, хто ці люди, які беруть участь в судилищах над кримськими татарами. І щоб ці прізвища ми залишили в пам’яті для справ, які буде відкривати, я сподіваюся, прокуратура Криму. І щоб майбутні покоління про них знали», – сказав Іслямов.

12 травня колегія підконтрольного Росії Верховного суду Криму почала розгляд кримінальної справи щодо Іслямова. Його звинувачують в «організації незаконного збройного формування, здійсненні диверсійних дій, а також за шістьма епізодами частини 1 статті 280 Кримінального кодексу – «публічні заклики до здійснення дій, спрямований на порушення територіальної цілісності Росії».

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Раніше російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними у причетності до «Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана», засновником якого вважається Ленур Іслямов.

Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам із підозрами в тому, що вони нібито також є членами батальйону.

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року і оголосила його у федеральний розшук.