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06 травня 2020, Київ 15:43
Новини | Політика

У Кабміні України запевнили, що скоро вирішать питання фінансування ATR – Чийгоз

Чийгоз попросив Резнікова вплинути на питання відновлення фінансування кримськотатарського телеканалу

Заступник глави Меджлісу кримських татар, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив, що віцепрем’єр-міністра України Олексій Резніков пообіцяв, що питання відновлення фінансування кримськотатарського телеканалу ATR обов’язково розглянуть на засіданні Кабміну.

«Віцепрем’єр-міністр у відповідь запевнив, що питання не блокується, а лише існує декілька технічних питань, і висловив переконаність у тому, що сьогодні це питання буде обов'язково розглянуто на засіданні Кабінету міністрів», – зазначив Чийгоз.

10 лютого кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету. Через це телеканал запустив марафон #SaveATR з ефірами без ведучих і гостей.

ATR повідомив, що в 2019 році держава перерахувала телеканалу 15 мільйонів гривень підтримки 28 грудня, коли банки були закриті, і жодні операції не можна було провести. Відтак канал згідно з законом мусив повернути гроші державі.

У лютому президент України Володимир Зеленський пообіцяв найближчим часом вирішити питання фінансування телеканалу.

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