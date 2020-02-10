Кримськотатарський телеканал ATR заявляє про загрозу закриття

Кримськотатарський телеканал ATR заявив про блокування його рахунків і фінансування з держбюджету. Про це йдеться в поширеній каналом 10 лютого заяві.

«Першому кримськотатарському телеканалу ATR вкотре заблокували фінансування, попри те, що держава виділила 50 мільйонів гривень на фінансування каналу у 2020 році», – ідеться в заяві.

Через це телеканал запустив марафон #SaveATR, з ефірами без ведучих і гостей.

ATR інформує, що в 2019 році держава перерахувала телеканалу 15 мільйонів гривень підтримки 28 грудня, коли банки були закриті, і жодні операції не можна було провести. «ATR, відповідно до закону, змушений був повернути ці гроші державі. У 2020 році з держбюджету України на фінансування телеканалу виділено 50 мільйонів гривень. Частина цих грошей прийшла на рахунок ATR, але їх заблокувало казначейство», – повідомили на ATR.

Раніше у зв’язку з браком ресурсів телеканал ATR запустив збір коштів.

ATR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.