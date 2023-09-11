Фігуранта «справи кримських мусульман» Еюпова етапували до Челябінської області 

Федеральна служба виконання покарань Росії етапувала кримськотатарського активіста з окупованого Білогірська Азамата Еюпова, засудженого на 17 років позбавлення волі, до в’язниці міста Верхньоуральська Челябінської області.

Апеляційний суд не взяв до уваги його стан здоров’я та медичні діагнози – у СІЗО він переніс кілька інсультів. Про це «Кримській солідарності» повідомила його дружина Гульнара Еюпова, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Еюпов розповів дружині, що після кількох інсультів його права нога досі повноцінно не працює.

«У дорозі співкамерники допомагали йому із сумками. Коли Азамат дістався пункту призначення, його посадили на карантин у спецблок. Там він був лише один тиждень, більше не стали тримати через здоров’я», – передала слова чоловіка Гульнара Еюпова.

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У період утримання у СІЗО політв’язень переніс чотири ішемічні інсульти. Вперше про видимі ознаки захворювання повідомив співкамерник Еюпова Руслан Сулейманов у травні минулого року. Через відсутність медичної допомоги Азамат Еюпов не міг пересуватися без сторонньої допомоги.

Адвокат Еміль Курбедінов звертався до СІЗО, намагаючись домогтися хоча б медичного огляду. Фельдшер діагностував у чоловіка остеохондроз та повернув назад у камеру з мінімальним лікуванням. У липні захисник домігся обстеження у приватній лікарні коштом родичів. Там незалежні лікарі повідомили, що підсудний переніс в ізоляторі чотири ішемічні інсульти і потребує термінової госпіталізації.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону не взяв до уваги тяжкий стан здоров’я підсудного і в липні 2022 року засудив Азамата Еюпова до 17 років ув’язнення. Перші три роки політв’язень має провести у в’язниці. Апеляційний суд у Власисі це рішення залишив чинним.

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У лютому 2021 року в Криму відбулися масові обшуки у Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов та Олег Федоров були доправлені до управління ФСБ Росії у Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання у їхніх будинках.

Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим ставлять у провину статтю 205.5 КК Росії. Кримських татар звинуватили в причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, але без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та в багатьох країнах світу.