МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС – Ґроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію своїх експертів на окупованій російськими військами Запорізькій атомній електростанції, повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

«Після сьогоднішньої ротації на ЗАЕС і через рік, відколи почалася постійна присутність МАГАТЕ тут, ми продовжуємо важливу роботу для гарантування безпеки станції», – написав Ґроссі в мережі X (колишній твіттер).

Наприкінці вересня генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії ухвалила резолюцію щодо Запорізької АЕС, в якій закликала Росію до «негайного виведення всіх несанкціонованих військових та іншого неавторизованого персоналу із української ЗАЕС та негайного повернення станції під повний контроль компетентної української влади».

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.