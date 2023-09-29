Конференція МАГАТЕ в резолюції закликала Росію вивести війська із Запорізької АЕС

Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії 28 вересня ухвалила резолюцію щодо Запорізької атомної енергії.

Як цитують міжнародні медіа, в цьому документі МАГАТЕ закликала до «негайного виведення всіх несанкціонованих військових та іншого неавторизованого персоналу із української ЗАЕС та негайного повернення станції під повний контроль компетентної української влади».

Міністерство енергетики України також прокоментувало резолюцію, зазначивши, що вона вимагає повернення станції під контроль «компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України».

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Водночас текст резолюції, який наводить Міненерго, вказує на те, що Росія «не прислухалася до попередніх закликів Ради керуючих негайно припинити всі дії проти та на ядерних об’єктах в Україні та вивести свій військовий та інший персонал із Запорізької атомної електростанції».

«Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України – доказ того, що цивілізований світ – з нами», – прокоментував резолюцію міністр енергетики Герман Галущенко.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. МАГАТЕ відрядила моніторингову місію на станцію у вересні 2022 року.