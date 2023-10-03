У Генштабі розповіли, на яких напрямках фронту ЗСУ відбили атаки військ РФ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 3 жовтня. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області…На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області»», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додають, що ЗСУ успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки Донецької області та атаку військ РФ у районі Красногорівки.

«Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Триває п’ятсот вісімдесят сьома широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.