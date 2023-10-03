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У Генштабі розповіли, на яких напрямках фронту ЗСУ відбили атаки військ РФ

Триває п’ятсот вісімдесят сьома широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про оперативну ситуацію на фронті станом на вечір 3 жовтня. Повідомляється, що упродовж доби відбулося 26 бойових зіткнень.

«На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області…На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області»», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додають, що ЗСУ успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки Донецької області та атаку військ РФ у районі Красногорівки.

«Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

Триває п’ятсот вісімдесят сьома широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

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