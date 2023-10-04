Україною шириться повітряна тривога, у Кривому Розі чули вибухи (відбій)

Повітряні сили повідомляють про загрозу ракетних ударів у багатьох областях на півдні, сході та в центрі України. З Кривого Рогу повідомляють про звуки вибухів, але деталі влада ще не повідомляла.

Небезпека фіксується в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і Черкаській областях (повітряна тривога в окупованому Криму та на Луганщині триває безперервно вже багато місяців).

Після 9:00 про відбій тривоги повідомили на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

Після 9:10 відбій тривоги був оголошений і в решті областей, крім Запорізької.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.