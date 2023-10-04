Росія будує нові шляхи до Криму та інших окупованих територій: деталі

РФ будує нові шляхи в Крим. Які загрози?

Росія прокладає нову дорогу та залізничне сполучення з Маріуполя до Росії та анексованого Криму. Так російські сили хочуть менше залежати від Керченського мосту та не втратити логістику.

На якому етапі будівництво? Та чи стане цей шлях альтернативою Керченському мосту?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Чому у Севастополі знову була повітряна тривога?

У Севастополі знову лунає тривога. Окупаційна влада каже - ППО збиває безпілотники. А Міноборони Росії каже - ракету Нептун. Російські сили перекидають засоби ППО до Криму, а також облаштовують нові оборонні споруди – повідомляють в центрі національного спротиву. Чи захищається Крим від атак, чи готується до більшого?

Обговоримо з військовим експертом Петром Черником.

Допомога від США під загрозою? Відставка Маккарті

Всі форми американської допомоги, окрім військової, можуть опинитися під загрозою, якщо Україна не зробить більше для подолання корупції. Американському CNN стало відомо, що Вашингтон вже неодноразово звертався до Києва з вимогою боротися з корупцією - навіть надсилав дипломатичну ноту.

Чи дійсно в США занепокоєні більше ніж це озвучують публічно? Чи нашкодить це допомозі? Та чи готова українська влада реагувати?

Як живуть ті, хто пережив повінь після руйнування Каховської ГЕС?

За два місяці до зими мешканці Херсонщини, яку затопило через знищення Каховської ГЕС, закінчують ремонтні роботи. Проте є і ті, хто досі не отримав гроші на ремонт. А деякі будинки вже не підлягають відновленню. Люди змушені орендувати житло і чекати на відшкодування.

Де будуть зимувати херсонці, чиї оселі постраждали через затоплення?