«Гепі енд» чи «розмінна монета»: чим насправді загрожує затримка із допомогою Україні від США

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт про тимчасовий бюджет, спрямований на уникнення припинення роботи уряду, починаючи з півночі неділі, 1 жовтня. Проєкт фінансування уряду розрахований на 45 днів.

До цього бюджету не ввійшли кошти на допомогу Україні. Мова про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників. Президент США Джо Байден у неділю заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

Радіо Свобода поспілкувалося із експертами та представниками влади про перспективи ухвалення американського бюджету та які наслідки можуть бути для України.

Народний депутат, голова парламентського Комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (партія «Слуга народу») в коментарі Радіо Свобода заявив, що рішення про фінансову допомогу Україні з боку США буде ухвалене, а хвилюватися про те, що ця допомога не включена у тимчасовий американський бюджет не варто.

Я впевнений в тому, що жодних негативних наслідків для України не буде

«Я впевнений в тому, що жодних негативних наслідків для України не буде. По-перше, ми маємо тверду підтримку, як ми це називаємо, двопартійну підтримку, підтримку обох палат американського парламенту.

Я впевнений, що жодних негативних наслідків не буде. Зараз гроші є, їх достатньо. Треба буде трошки почекати і протягом 45 днів і я впевнений, що все завершиться «гепі ендом», – сказав Мережко.

На його думку, нинішня ситуація пов’язана з внутрішньополітичними чинниками у США.

«Є доволі таки радикальне, хоча не таке чисельне, крило Республіканської партії і вони намагаються проштовхувати тему допомоги Україні у своїх внутрішньополітичних інтересах. Але їх небагато і на рівні Сенату, наприклад, ми користуємося повною підтримкою. На рівні нижньої палати, тобто Палати представників – особливих проблем немає. Республіканці і демократи вони, фактично, одноголосно підтримують Україну, за винятком ось цієї невеликої групи радикальних республіканців.

Але якщо виходити із найгіршого сценарію, суто гіпотетично, то Білий дім, адміністрація президента Байдена, знайде відповідні шляхи для того, щоб вирішити ці питання. І ми також можемо розраховувати на підтримку наших європейських партнерів», – зазначив Олександр Мережко.

Він переконаний, що «питань з грошима не виникне і це жодним чином не матиме негативного впливу на контрнаступ і на підтримку наших Збройних сил».

Не такий оптимістичний прогноз висловив в етері Радіо Свобода Валерій Чалий, надзвичайний і повноважний посол України у США (2015-2019 рр.)

На його думку навіть якщо питання із грішми буде вирішене, ця ситуація вже стала небезпечним для України сигналом для Москви та світу в цілому.

«Я чую висновки від «катастрофи немає» до навіть того, що, «може, так і краще», як відбулося. Наше питання, а саме те, що об’єднувало республіканців і демократів, зараз по суті стало розмінною монетою.

Насправді негативні наслідки є. Вони є в тому, що пішов неправильний сигнал в Москву, у світі

Насправді негативні наслідки є. Вони є в тому, що пішов неправильний сигнал в Москву, у світі. Неправильний сигнал в тому, що США попри заяви Джозефа Байдена і держсекретаря Ентоні Блінкена, що допомога буде стільки, скільки потрібно, вони говорять: так, але якщо ми не дамо вам грошей, то ви нічого цього не зробите, а якщо ви цього не зробите, ви програєте вибори.

Тобто це виборча кампанія, звісно. І погано, що наше питання, саме допомога Україні, стала розмінною монетою», – розповів Валерій Чалий у етері Свобода Live.

Чалий також досить скептичний щодо оцінок кількості республіканців, які виступили проти виділення допомоги Україні.

«На сьогодні інструмент надання допомоги тільки один – PDA. Це укази президента за тими коштами, які вже виділялися. Тобто мається на увазі його вже рішення попереднє для залучення того, що є на складах у США.

Інструмент USAI, допомога Україні, потім FMF – все воно зависло. І я думаю, що розблокується. Тому що це в національних інтересах США. Але наслідки такого меседжу вже негативні.

Тому говорити, що там невеличка група республіканців – вибачте, їх 57 голосувало рік назад, а зараз 118! Це поки що не критично в плані голосувань нижньої палати. Але ж хто знає. Вони хочуть, вони вимагають чого? Вони вимагають тиску прямого на президента Байдена. Вони хочуть доступу до Білого дому.

Це, насправді, буде використано росіянами – показати, що Америка буде послаблювати допомогу Україні

Тому зараз дуже важливо швидше, не 45 днів, не чекаючи чогось, а знайти рішення по Україні. Тому що це насправді буде використано росіянами – показати, що Америка буде послаблювати допомогу Україні.

Наративи, які розкручуються зараз у світі: «після перемоги Трампа» (чомусь вже всі вирішили, що Трамп переможе чомусь), «у наступному році Америка взагалі не буде фінансувати, а до цього буде зменшувати». Ось цей наратив треба зараз подолати», – розповів Валерій Чалий.

Ухвалення тимчасового бюджету український політолог Володимир Фесенко називає компромісом. А питання допомоги Україні у ці дні зійшлось з політичними процесами в США, тому певні ризики коливання допомоги Україні можливі.

Є ризик того, що можуть бути коливання в обсягах допомоги. В її системності

«Коли ми отримували кожен місяць і фінансову, і воєнну допомогу. А зараз ми фактично вперше стикаємось з такою затримкою в зв’язку з посиленням внутрішньополітичної активності у США.

Фактично починається виборча кампанія. І посилення протиріч між республіканцями і демократами в контексті майбутніх президентських виборів воно, на превеликий жаль, створило таку проблему. Думаю, що це тимчасова проблема. Але такі коливання під час виборчої кампанії можливі.

Серед республіканців є активне радикальне крило. Воно не стільки антиукраїнське, скільки, я б сказав, егоїстично-популістське. Їхнє гасло «Гроші на Америку». От замість допомоги Україні треба будувати стіну на кордоні з Мексикою. От в цьому проблема.

Спікер Нижньої палати змушений маневрувати. І саме голосування цього тимчасового бюджету на 45 днів було компромісом. Чому пішли саме на такий компроміс? Тому що для виборців американських, тут теж треба розуміти, для них важливіші їх гроші, гроші, які йдуть на них безпосередньо.

Є розуміння, що треба допомагати нашим союзникам. Як мінімум, відносна більшість американців підтримує Україну. І в цьому сенсі нема таких принципових змін», – каже Фесенко в етері програми Свобода. Ранок (проєкт Радіо Свобода).

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

Міністр оборони України Рустем Умєров 1 жовтня мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За його словами, у цій розмові він отримав запевнення, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою.