США невдовзі надішлють новий пакет допомоги Україні – Білий дім

США надішлють ще один пакет допомоги Україні «невдовзі», заявила 2 жовтня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр, намагаючись помʼякшити занепокоєння щодо зменшення підтримки Києва.

«За Україною стоїть сильна, дуже сильна міжнародна коаліція. І якщо (президент Росії Володимир) Путін думає, що зможе перетерпіти нас, він помиляється. Він помиляється. І тому ми незабаром отримаємо ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу постійну підтримку хороброго народу України», – сказала Жан-П’єр на пресбрифінгу в Білому домі.

За її словами, новий пакет допомоги надійде пізніше цього тижня.

Це повідомлення з’явилося через два дні після того, як Конгрес ухвалив тимчасовий законопроєкт про державне фінансування, який не включав допомогу Україні. Як відзначає видання Politico, це стало ударом як для президента України Володимира Зеленського, так і для президента США Джо Байдена, який зробив підтримку України одним зі своїх пріоритетів.

Зеленський зустрічався з керівництвом Конгресу у вересні, щоб просити додаткової допомоги. За словами лідера більшості Чака Шумера, тоді Зеленський сказав йому: «Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну».