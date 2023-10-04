ЄС до грудня може оголосити про переговори з Україною про вступ – Politico

Європейський союз, імовірно, не пізніше ніж у грудні 2023 року оголосить про початок переговорів з Україною про її вступ до ЄС, написало видання Politico з посиланням на три джерела в дипломатичних колах.

Україна перебуває в центрі зусиль щодо розширення ЄС до 35 держав, ідеться у публікації. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у вересні у щорічному зверненні до Європейського парламенту, що майбутнє України – у Євросоюзі. Наразі до Європейського союзу входять 27 держав, претендують на вступ Україна, Туреччина, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Боснія та Герцеговина, Молдова.

У червні цього року ЄС надав Україні статусу кандидата. Очікується, що в листопаді Єврокомісія оприлюднить доповідь про результати попередньої роботи України та інших країн-кандидатів щодо виконання умов просування до членства. Про це повідомило журналістам 3 жовтня офіційне джерело в ЄС, пише Politico.

Після того, як буде схвалено звіт про досягнуті державою-кандидаткою успіхи, Єврокомісія виступить із заявою. Ця заява «дуже сильно ускладнить можливості держав-членів не погодитися з пропозицією про початок переговорів» щодо України, пояснив один із дипломатів ЄС, який, як і інші джерела, мав анонімність для обговорення конфіденційних питань, наголошується в статті видання Politico.

Будь-яке рішення про початок формальних переговорів щодо вступу України до ЄС матиме політичну та юридичну значущість. Україна має виконати сім умов, поставлених Єврокомісією. Серед них проведення судової реформи та вжиття ефективних заходів боротьби з корупцією. Станом на серпень 2023 року, за даними українського уряду, було виконано лише дві з семи умов.

У разі, якщо Україна не зможе виконати всі сім умов до середини грудня, коли глави держав та урядів країн ЄС зберуться на саміт, учасники цієї наради на найвищому рівні виступлять із заявами про початок переговорів, навіть якщо юридично рамки переговорів не будуть остаточно встановлені. «Груднева мета – політична згода щодо початку переговорів», – пояснив другий дипломат, додавши, що юридичне рішення про допуск України до переговорів може відбутися на початку 2024 року.

Третій дипломат уточнив, що в грудні від лідерів країн ЄС очікується «позитивний сигнал» щодо майбутнього членства України.

На запитання журналіста про те, як далеко вже зайшло виконання Україною семи умов, європейський чиновник відповів, що прогрес вселяє надію, і лише одна з умов – щодо меншин – схоже, залишається «проблематичною» найближчим часом.

Того ж дня голова Європейської ради Шарль Мішель відповів на запитання німецького видання Der Spiegel.

Україна може до 2030 року стати членом Євросоюзу. Такий сценарій можливий, «якщо обидві сторони виконають домашні завдання». «Україна та інші кандидати на вступ мають реалізувати реформи, подолати корупцію та виконати правові передумови», – зазначив Шарль Мішель.

За словами голови Європейської ради, державам-членам ЄС «необхідно чітко розуміти», чого вони хочуть досягти разом, де їхні пріоритети і на що вони хочуть витрачати гроші. При цьому Євросоюзу необхідно прискорити процеси ухвалення рішень, вважає Мішель.