Україна і ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації у грудні – Шмигаль

Наступне засідання Ради асоціації Україна-ЄС пройде в грудні цього року, повідомив 2 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем.

«Обговорили інтеграцію в ЄС і чотирирічну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро. Вступ до Європейського союзу – наша пріоритетна мета, і ми спільно, злагоджено і наполегливо працюємо, аби якнайшвидше втілити її в життя. Вдячний пану Боррелю за організацію історичної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві. Це вкотре демонструє непохитну єдність і солідарність Євросоюзу з Україною», – написав Шмигаль у телеграмі.

Сьогодні у Києві проходить виїзне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Зустріч відбувається у час, коли серед членів ЄС зростають розбіжності щодо підтримки України. Попри це 27 країн ЄС залишилися переважно єдиними в питанні підтримки України впродовж 19 місяців повномасштабної війни, запровадивши проти Росії 11 раундів санкцій і витративши мільярди євро на зброю для Києва.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, який цими днями перебуває в Україні, підтвердив подальшу підтримку України з боку ЄС.