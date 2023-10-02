Пауза після 11-го санкційного пакету ЄС надто затягнулася – Зеленський

Санкційного тиску на Росію через її агресію проти України «очевидно замало», заявив президент України Володимир Зеленський на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві.

«Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій. Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій. Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася», – сказав Зеленський.

За його словами, потрібні санкції проти російської атомної галузі, а також продовження санкційного тиску на інші сектори економіки РФ.

«Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску», – додав президент.

Зеленський також заявив про інші очікування України від її європейських партнерів. Серед переліку, зокрема:

розблокування та виділення 8-го траншу допомоги у 500 млн євро в межах Європейського фонду миру;

прискорення реалізації європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів;

розширення й підготовка військових у межах місії Євросоюзу з військової допомоги;

активніше залучення держав до реалізації української Формули миру;

укладення до кінця року перших двосторонніх угод із партнерами щодо гарантій безпеки;

початок цього року переговорів щодо членства України в ЄС.

Сьогодні у Києві проходить виїзне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Зустріч відбувається у час, коли серед членів ЄС зростають розбіжності щодо підтримки України. Попри це 27 країн ЄС залишилися переважно єдиними в питанні підтримки України впродовж 19 місяців повномасштабної війни, запровадивши проти Росії 11 раундів санкцій і витративши мільярди євро на зброю для Києва.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, який цими днями перебуває в Україні, підтвердив подальшу підтримку України з боку ЄС.