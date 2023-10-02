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Пауза після 11-го санкційного пакету ЄС надто затягнулася – Зеленський

Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, переконаний президент Володимир Зеленський

Санкційного тиску на Росію через її агресію проти України «очевидно замало», заявив президент України Володимир Зеленський на неформальній зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві.

«Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій. Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій. Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася», – сказав Зеленський.

За його словами, потрібні санкції проти російської атомної галузі, а також продовження санкційного тиску на інші сектори економіки РФ.

«Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску», – додав президент.

Зеленський також заявив про інші очікування України від її європейських партнерів. Серед переліку, зокрема:

  • розблокування та виділення 8-го траншу допомоги у 500 млн євро в межах Європейського фонду миру;
  • прискорення реалізації європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів;
  • розширення й підготовка військових у межах місії Євросоюзу з військової допомоги;
  • активніше залучення держав до реалізації української Формули миру;
  • укладення до кінця року перших двосторонніх угод із партнерами щодо гарантій безпеки;
  • початок цього року переговорів щодо членства України в ЄС.

Сьогодні у Києві проходить виїзне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Зустріч відбувається у час, коли серед членів ЄС зростають розбіжності щодо підтримки України. Попри це 27 країн ЄС залишилися переважно єдиними в питанні підтримки України впродовж 19 місяців повномасштабної війни, запровадивши проти Росії 11 раундів санкцій і витративши мільярди євро на зброю для Києва.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, який цими днями перебуває в Україні, підтвердив подальшу підтримку України з боку ЄС.

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