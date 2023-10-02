«Почув на переговорах, що це абсолютно можливо» – Зеленський про початок цього року перемовин з ЄС щодо вступу

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на початок цього року переговорів щодо членства України в Європейському союзі.

«Наша ключова інтеграційна мета – цього року вийти на рішення про початок переговорів щодо членства. І сьогодні я вкотре почув на зустрічах, на перемовинах, що це абсолютно можливо. Україна точно виконає свою частину роботи – сім рекомендацій Єврокомісії. І дуже важливо, щоб була аналогічна готовність до політичного рішення щодо України, щодо початку переговорів і з боку Європейського союзу, усіх держав-членів», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

2 жовтня в Києві відбулося виїзне засідання Ради у закордонних справах Євросоюзу, на якому, за словами президента, говорили, зокрема, про повноправне приєднання України до ЄС.

«Були всі міністри закордонних справ країн-членів, представники Єврокомісії, верховний комісар з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Дуже продуктивна і змістовна зустріч. Дійсно в інтересах усієї Європи», – заявив Зеленський.

За його словами, попри вказаний виїзний формат, «фактично засідання відбулося вже в ЄС». «Всі ми знаємо, що це лише питання часу, коли Україна стане членом ЄС. Тож фактично засідання відбулося вже в ЄС. Обʼєктивно наша країна є лідером у захисті саме тих основ, на яких тримається європейська єдність», – заявив голова держави.

Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.