Країни-кандидати на вступ до ЄС повинні посилити реформи – чернетка підсумків саміту

Російська війська проти України «випробувала стійкість» Європейського Союзу – про це йдеться в попередньому варіанті заяви за підсумками саміту, запланованого в Гренаді цього тижня. Чернетка документу є в наявності редакції Радіо Свобода.

«Пандемія та загарбницька війна Росії проти України випробували нашу стійкість, підкресливши необхідність зміцнення суверенітету Союзу та змусивши нас прийняти важливі рішення для захисту наших людей та нашої економіки», – йдеться в заяві.

Текст вказує на прогрес і наміри ЄС у напрямках посилення енергетичної незалежності та створення більш цілісного єдиного європейського ринку.

Підсумки також концентруються на політиці розширення ЄС як інвестиції в «мир, безпеку, стабільність і процвітання».

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«Як ЄС, так і майбутні країни-члени повинні бути готові. Кандидатам, які хочуть стати членами, необхідно посилити роботу щодо реформ, зокрема, у сфері верховенства права, відповідно до характеру процесу вступу, заснованого на заслугах, і за підтримки ЄС. Паралельно Союз має закласти необхідну внутрішню основу, щоб зробити ЄС придатним для розширення. Ми визначимо наші довгострокові амбіції та шляхи їх досягнення», – йдеться в документі.

Учасники саміту вважають, що розширення зробить Євросоюз сильнішим і посилить європейський суверенітет.

ЄС також висловлює готовність «продовжувати підтримувати Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно».

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Саміт лідерів країн Євросоюзу в Ґранаді запланований на 5 жовтня. 6 жовтня має відбутися неформальна зустріч.

Україна майже одразу після початку масштабного російського вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

22 червня цього року Єврокомісія дала проміжну усну оцінку тому, як Україна втілює критерії для початку переговорів про вступ до ЄС: два з семи критеріїв виконані повністю, решта мають прогрес.